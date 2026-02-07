"Мне несколько грустно, что она не прошла в финал": Гремо - о выступлении Коцар

Матильда Гремо, ставшая лучшей в квалификации слоупстайла, оценила выступление украинки Екатерины Коцар, которая не прошла сито отбора.

Думала, она будет 11-й или 12-й, а стала 14-й - в двух шагах от финала. Однако с тех пор, как мы знакомы, я вижу, как сильно она прибавила. У нее большой потенциал.

"Мне нравится с ней общаться, прекрасно, когда она рядом, потому что у нее всегда хорошее настроение. Да, мне немного грустно, что она не прошла в финал, но она всё равно хорошо выступила", — приводят слова шведки Cуспільне Спорт.

Добавим, что Коцар - единственная представительница Украины в слоупстайле.

В рамках первого дня Олимпиадыукраинские лыжницы приняли участие в скиатлоне.

