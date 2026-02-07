iSport.ua
Русский Українська

Украинские лыжницы не финишировали в скиатлоне. Победа за шведками

Дебютная медаль Фриды Карлссон и неудача украинских лыжниц в первой гонке.
Вчера, 15:36       Автор: Валентина Чорноштан
Лыжницы. / Getty Images
Лыжницы. / Getty Images

В субботу, 7 февраля, сборная Украины, кроме слоупстайла и горнолыжного спорта, приняла участие в лыжной гонке.

Украинские лыжницы не финишировали в первой гонке: Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль заняли последние позиции.

Победительницей лыжной гонки стала шведка Фрида Карлссон, которая опередила ближайшую преследовательницу, соотечественницу Эббу Андерссон, на 51 секунду.

Добавим, что для обладательницы золотой медали это дебютная олимпийская награда в карьере и вторая медаль на Играх.

А в боксе Медина защитил титул в легчайшем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK