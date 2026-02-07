Украинские лыжницы не финишировали в скиатлоне. Победа за шведками

Дебютная медаль Фриды Карлссон и неудача украинских лыжниц в первой гонке.

В субботу, 7 февраля, сборная Украины, кроме слоупстайла и горнолыжного спорта, приняла участие в лыжной гонке.

Украинские лыжницы не финишировали в первой гонке: Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль заняли последние позиции.

Победительницей лыжной гонки стала шведка Фрида Карлссон, которая опередила ближайшую преследовательницу, соотечественницу Эббу Андерссон, на 51 секунду.

Добавим, что для обладательницы золотой медали это дебютная олимпийская награда в карьере и вторая медаль на Играх.

А в боксе Медина защитил титул в легчайшем весе.

