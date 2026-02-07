iSport.ua
Стародубцева не вышла в основную сетку Qatar Open

Украинка проиграла финал квалификации.
Вчера, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Отечественная теннисистка Юлия Стародубцева не пополнила список участниц 1/64 финала "тысячника" в столице Катара. В финале отбора она проиграла японке Моюке Учидзиме.

В первом сете доминировала украинка. С брейком Стародубцева быстро создала гандикап (2:0). Затем на проигранную подачу Стародубцева ответила еще двумя брейками и закрыла партию.

Учидзима реваншировалась во втором сете. Решающим стал третий гейм. Именно тогда японская теннисистка неожиданно взяла "под ноль" подачу Стародубцевой. Минимального преимущества хватило, чтобы сравнять счет по партиям.

Третий сет получился напряженным. Соперницы шли нога в ногу, ожидая возможности поймать оппонентку на ошибке. Фортуна улыбнулась Учидзиме в седьмом гейме – она с третьей попытки оформила брейк, а затем выиграла матч.

Qatar Open. Доха, Катар
квалификация, финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 6:2, 4:6, 4:6

