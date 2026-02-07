Руководитель Мерседеса оценил новые болиды Формулы-1

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф поделился своими мыслями о новых болидах на предстоящий сезон.

Я не вижу никаких недостатков. Я не преувеличиваю и не пытаюсь выставить всё лучше, чем есть на самом деле. Думаю, эти машины потрясающие.

Читай также: ФИА готова изменить правила касательно спорных моторов

"Помимо того, что у нас теперь самые быстрые машины и лучшие пилоты, появится новое измерение в виде более умного подхода к пилотажу и тактике, которые будут понятны каждому в Формуле-1", — сказал он RacingNews365.

К слову, пилот действующих победителей Кубка конструкторов представил шлем шлем для нового сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!