iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Мерседеса оценил новые болиды Формулы-1

Вольфф восхитился новыми машинами.
Вчера, 13:10       Автор: Валентина Чорноштан
Тото Вольф / Getty Images
Тото Вольф / Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф поделился своими мыслями о новых болидах на предстоящий сезон.

Я не вижу никаких недостатков. Я не преувеличиваю и не пытаюсь выставить всё лучше, чем есть на самом деле. Думаю, эти машины потрясающие.

Читай также: ФИА готова изменить правила касательно спорных моторов

"Помимо того, что у нас теперь самые быстрые машины и лучшие пилоты, появится новое измерение в виде более умного подхода к пилотажу и тактике, которые будут понятны каждому в Формуле-1", — сказал он RacingNews365.

К слову, пилот действующих победителей Кубка конструкторов представил шлем шлем для нового сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тото Вольфф

Статьи по теме

Тото Вольф оценил шансы Мерседеса на Гран-при Лас-Вегаса Тото Вольф оценил шансы Мерседеса на Гран-при Лас-Вегаса
Вольфф продает свои акции Мерседес Вольфф продает свои акции Мерседес
Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена
Исполнительный директор Мерседеса рассказал, уйдёт ли Кими Антонелли Исполнительный директор Мерседеса рассказал, уйдёт ли Кими Антонелли

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK