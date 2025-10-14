iSport.ua
Вольфф объяснил, почему в Мерседесе не переживают из-за успехов Макларена

Не жалеют о решении поставлять свои двигатели Макларену.
Сегодня, 07:53
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

С сезона 2021 Мерседес заключил контракт на поставку своих двигателей Макларену.

Исполнительный директор Мерседеса Тото Вольфф рассказал, как он оценивает сотрудничество с Маклареном.

"Эта ситуация позволяет избежать рассуждений о том, может ли двигатель быть одной из причин того, что шасси работает недостаточно эффективно.

Не слишком ли мы нагружаем шины повышенным крутящим моментом? Насколько хорошо управляется двигатель?

Видя успехи Макларена за последние два года и их победы в Кубке конструкторов, мы понимаем, что именно болид Макларена является эталоном для остальных", — отметил Вольфф.

мерседес макларен Тото Вольфф

