iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ попрощается этой зимой с двумя игроками

Полузащитник и защитник уйдет.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
ЛНЗ / Getty Images
ЛНЗ / Getty Images

Полузащитник Артуре Авагимяне и левый защитник Александр Каплиенко покинут ЛНЗ.

Контракты этих двух игроков действуют до конца июня 2026 года, однако черкасский клуб рассматривает возможность их продажи, так как они практически не выходят на поле.

Артуре Авагимяне в этом сезоне в УПЛ не сыграл ни одного матча, однако у него есть 92 минуты в кубковых матчах.

У Каплиенко также 0 матчей в УПЛ, а общее игровое время за ЛНЗ в этом сезоне составляет 7 минут.

Тем временем три ключевых игрока Зари получат новые соглашения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК ЛНЗ

Статьи по теме

Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ Полесье лидер по "сухим" матчам в УПЛ
Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
"Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ "Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

ЧМ-202613:08
Жеребьевка ЧМ-2026: кто в какой группе сыграет на мундиале?
Формула 113:05
Гран-при Абу-Даби: Норрис на доли секунды опередил Ферстаппена в первой практике
Другие страны12:44
Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим
НБА12:16
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
Другие страны12:09
Украинец признан лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре
НБА11:43
Леброн завершил уникальную серию в НБА
Бокс11:19
От крузервейта до хевивейта. Усик поделился секретом адаптации
Украина10:35
Нападающий Руха близок к переходу в ЛНЗ
Формула 110:19
Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби
Европа09:58
Милан покидает Кубок Италии и прерывает серию без поражений
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK