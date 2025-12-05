ЛНЗ попрощается этой зимой с двумя игроками

Полузащитник Артуре Авагимяне и левый защитник Александр Каплиенко покинут ЛНЗ.

Контракты этих двух игроков действуют до конца июня 2026 года, однако черкасский клуб рассматривает возможность их продажи, так как они практически не выходят на поле.

Артуре Авагимяне в этом сезоне в УПЛ не сыграл ни одного матча, однако у него есть 92 минуты в кубковых матчах.

У Каплиенко также 0 матчей в УПЛ, а общее игровое время за ЛНЗ в этом сезоне составляет 7 минут.

Тем временем три ключевых игрока Зари получат новые соглашения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!