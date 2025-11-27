iSport.ua
Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ

Подписал нигерийского вингера.
Сегодня, 11:47
Проспер Оба / Getty Images
Шахтёр подпишет правого вингера ЛНЗ. Об этом сообщает Футбол 24.

По имеющейся информации, представители донецкого клуба договорились о трансфере с агентом Проспера Оба.

Отмечается, что контракт будет действовать 5 лет. Сумма сделки составит 4,5 млн евро плюс 10% от следующей продажи.

В этом сезоне в ЛНЗ Проспер Оба сыграл 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что конкуренты Шахтёра, киевское Динамо, собираются подписать игрока с Зари.

