Шахтер заключил сделку с лучшим бомбардиром ЛНЗ - СМИ

Шахтёр подпишет правого вингера ЛНЗ. Об этом сообщает Футбол 24.

По имеющейся информации, представители донецкого клуба договорились о трансфере с агентом Проспера Оба.

Отмечается, что контракт будет действовать 5 лет. Сумма сделки составит 4,5 млн евро плюс 10% от следующей продажи.

В этом сезоне в ЛНЗ Проспер Оба сыграл 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что конкуренты Шахтёра, киевское Динамо, собираются подписать игрока с Зари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!