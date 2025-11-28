"Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал отставку наставника Динамо Александра Шовковского.

Турецкий специалист отдал должное коллеге и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

"Могу сказать только следующее по поводу этой новости. Шовковский - тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять-шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю.

Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Это все, что я могу сказать на этот счет, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и организации. Но Шовковский - большой тренер, к которому мы испытываем большое уважение", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

