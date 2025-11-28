"Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского
Арда Туран поделился мнением об уже бывшем наставнике принципиального соперника.
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал отставку наставника Динамо Александра Шовковского.
Турецкий специалист отдал должное коллеге и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Читай также: Шовковский уволен с поста тренера Динамо
"Могу сказать только следующее по поводу этой новости. Шовковский - тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять-шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю.
Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Это все, что я могу сказать на этот счет, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и организации. Но Шовковский - большой тренер, к которому мы испытываем большое уважение", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.
Ранее стало известно, какие помощники Шовковского продолжат работать в Динамо.
