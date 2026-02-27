Усик отреагировал на поединок с Верховеном

Обладатель ряда поясов хевивейта Александр Усик 23 мая сойдется в ринге с нидерландцем Рико Верховеном. Украинский боксер прокомментировал анонс боя против кикбоксера, сообщает The Ring.

"Я искренне уважаю людей, достигающих высоких результатов в своем виде спорта. Рико – среди них, он сильный спортсмен и великий чемпион. Быть чемпионом – это не только о поясах, но и о годах упорного труда, дисциплины и веры в себя.

Я уважаю его путь – он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс – другая игра, со своими правилами и королями. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге. Это будет уникальный опыт для нас двоих, и я знаю, что болельщики тоже в ожидании. Приближается грандиозный вечер!" – заявил Усик.

Поединок Усика и Верховена состоится в египетской Гизе. Чемпионы сразятся на фоне знаменитых пирамид. За организацию боя будет отвечать аравийский функционер Турки Аль аш-Шейх.

Кстати, британец Фабио Уордли заявил желание устроить поединок против Усика.

