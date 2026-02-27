iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира

Конюшня определилась с названием машины.
Сегодня, 19:19       Автор: Антон Федорцив
Кадиллак / Getty Images
Кадиллак / Getty Images

Команда Кадиллак присвоила первому болиду индекс MAC-26. Триграмма расшифровывается как Mario Andretti Cadillac, сообщает The Race.

Новая конюшня почтила чемпиона мира-1978 Марио Андретти. Гоночная династия Андретти была двигателем проекта Кадиллак. Экс-чемпион получил роль директора и посла команды.

"Невероятный человек с добрым сердцем. Когда я начинал свой путь с командой, он просил не подвести его. Надеюсь, что он будет гордиться тем, что болид Кадиллак в Формуле-1 с его именем наконец-то окажется на решетке", – заявил руководитель конюшни Грэм Лоудон.

Кстати, ранее британец Дэймон Хилл стал послом Уильямс перед новым сезоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кадиллак Марио Андретти

Статьи по теме

Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1 Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1 Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1 Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Голливудский режиссер подал иск против команды Формулы-1 Голливудский режиссер подал иск против команды Формулы-1

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Украина20:41
Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027
Лига Чемпионов20:05
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
Европа19:53
Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона
Лига конференций19:42
Тренер Шахтера хочет сменить место проведения матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 119:19
Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира
Теннис19:05
Калинина вышла в полуфинал турнира в Анталье
Украина18:50
Календарь Шахтера: "горняки" одержали победу над Вересом в матче УПЛ
Украина18:42
"Была возможность": Тренер Динамо объяснил, почему дал дебютировать Суркису
Сборные18:25
Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027
Украина17:55
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK