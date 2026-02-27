iSport.ua
Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027

"Сине-желтые" впервые проиграли в квалификации.
Сегодня, 18:25       Автор: Антон Федорцив
Украина – Испания / FIBA
Подопечные Айнарса Багатскиса неплохо стартовали. В первой четверти сборная Украины постоянно держалась впереди в счете. "Сине-желтые" по итогам отрезка "привезли" испанцам четыре пункта.

Преимущество украинцев достигло пика (+7) в середине второй 10-минутки. Впрочем, еще до перерыва Испания сократила отставание до одного очка. В третьей четверти испанцы просто смяли соперника, набрав 33 пункта.

С гандикапом +20 испанская сборная позволила Украине поиграть на равных в финальной десятиминутке. И даже в такой ситуации "сине-желтые" проиграли еще два пункта. В конце концов, сборная Украины потерпела первое поражение в квалификации после двух побед.

ЧМ-2027
квалификация, группа A
Украина – Испания – 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

