Ковляр - о победе над Данией: "Не скажу, что Дания показала что-то особенное"

Разыгрывающий Александр Ковляр прокомментировал победу сборной Украины над Данией со счётом 88:71.

Добавим, что Ковляр в матче набрал 28 очков, завершив игру с дабл-даблом (ещё 11 ассистов) за 29 минут игрового времени.

"После начала второй половины мы смогли переломить ход игры. Играли в защите, нападении, двигали мяч, начали реализовывать свои броски. Потому и добились результата. Не скажу, что Дания показала что-то особенное. Считаю, что это было на наших плечах — мы не показали того, что имели в первой четверти", — сказал Ковляр.

Кроме того, разыгрывающий поделился своими мыслями о следующей игре сборной Украины против сборной Испании:

"Испания всегда была сложной командой. Какие бы баскетболисты ни были у них в составе — это всегда игроки, которые могут дать результат и создать проблемы соперникам. Мы не должны их недооценивать — должны играть максимально сосредоточенными и с желанием победить.

Считаю, что есть очень хорошие шансы во второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Мы сделали два маленьких шага для этого результата, но должны дальше играть в свою игру", — отметил игрок.

