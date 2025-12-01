iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Ковляр - о победе над Данией: "Не скажу, что Дания показала что-то особенное"

Прокомментировал триумф Украины.
Вчера, 13:33       Автор: Валентина Чорноштан
Олександр Ковляр / fiba.basketbal
Олександр Ковляр / fiba.basketbal

Разыгрывающий Александр Ковляр прокомментировал победу сборной Украины над Данией со счётом 88:71.

Добавим, что Ковляр в матче набрал 28 очков, завершив игру с дабл-даблом (ещё 11 ассистов) за 29 минут игрового времени.

"После начала второй половины мы смогли переломить ход игры. Играли в защите, нападении, двигали мяч, начали реализовывать свои броски. Потому и добились результата. Не скажу, что Дания показала что-то особенное. Считаю, что это было на наших плечах — мы не показали того, что имели в первой четверти", — сказал Ковляр.

Кроме того, разыгрывающий поделился своими мыслями о следующей игре сборной Украины против сборной Испании:

"Испания всегда была сложной командой. Какие бы баскетболисты ни были у них в составе — это всегда игроки, которые могут дать результат и создать проблемы соперникам. Мы не должны их недооценивать — должны играть максимально сосредоточенными и с желанием победить.

Считаю, что есть очень хорошие шансы во второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Мы сделали два маленьких шага для этого результата, но должны дальше играть в свою игру", — отметил игрок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу Александр Ковляр

Статьи по теме

Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027 Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Сборная Украины возглавила группу квалификации ЧМ-2027 Сборная Украины возглавила группу квалификации ЧМ-2027
Сборная Украины сенсационно одолела Грузию в отборе к ЧМ-2027 Сборная Украины сенсационно одолела Грузию в отборе к ЧМ-2027
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK