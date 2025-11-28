Сборная Украины возглавила группу квалификации ЧМ-2027

Национальная команда Украины начала квалификацию к чемпионату мира по баскетболу с победы над сборной Грузии со счётом 92:79.

Александр Ковляр стал самым результативным игроком сборной в матче с Грузией: украинский защитник набрал 31 очко, 6 подборов и 6 передач за 37 минут 18 секунд.

После этой победы наша сборная возглавила группу квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Турнирная таблица:

Украина — 1 матч/1 победа, 2 очка; Испания — 1 матч/1 победа, 2 очка; Дания — 1 матч/0 побед, 1 очко; Грузия — 1 матч/0 побед, 1 очко/

Следующий матч "сине-жёлтые" проведут 30 ноября против Дании.

