Сборная Украины возглавила группу квалификации ЧМ-2027

Ковляр ведет сборную Украины к вершине.
Вчера, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Национальная команда Украины начала квалификацию к чемпионату мира по баскетболу с победы над сборной Грузии со счётом 92:79.

Александр Ковляр стал самым результативным игроком сборной в матче с Грузией: украинский защитник набрал 31 очко, 6 подборов и 6 передач за 37 минут 18 секунд.

После этой победы наша сборная возглавила группу квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Турнирная таблица:

  1. Украина — 1 матч/1 победа, 2 очка;
  2. Испания — 1 матч/1 победа, 2 очка;
  3. Дания — 1 матч/0 побед, 1 очко;
  4. Грузия — 1 матч/0 побед, 1 очко/

Следующий матч "сине-жёлтые" проведут 30 ноября против Дании.

