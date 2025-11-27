iSport.ua
Сборная Украины сенсационно одолела Грузию в отборе к ЧМ-2027

Отечественные баскетболисты стартовали с победы.
27 ноября, 20:55       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / FIBA
Сборная Украины / FIBA

Национальная команда Украины классно начала квалификацию к чемпионату мира по баскетболу. Подопечные Айнарса Багатскиса на выезде обыграли сборную Грузии.

В первой четверти кавказцы выглядели сильнее. Они попытались уйти в отрыв, но в середине отрезка "сине-желтые" выровняли положение. Впрочем, впоследствии грузинская команда возобновила гандикап.

Во второй 10-минутке хозяева несколько раз вышли на преимущество в 10 пунктов. Но перед большим перерывом Украина сократила отставание вдвое. А уже по итогам третьей четверти команда Багатскиса повела.

В финальной десятиминутке кавказцы не смогли вернуться в игру. Зато сборная Украины нарастила собственное преимущество и одержала комфортную победу с +13. Следующий матч "сине-желтые" сыграют 30 ноября против Дании.

ЧМ-2027
квалификация, группа A
Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

