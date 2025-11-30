Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027

"Сине-желтые" имеют две победы из двух.

Подопечные Айнарса Багатскиса одержали волевую победу над сборной Дании. Национальная команда Украины уступила в стартовой четверти, проиграв 2 пункта на финише отрезка.

Сполна реабилитировались "сине-желтые" в двух последующих десятиминутках. Во второй четверти украинцы "привезли" датским баскетболистам 12 очков. А в третий добавили еще 17 пунктов сверху.

В середине финальной 10-минутки команда Багатскиса довела преимущество до +31. Только тогда сборная Украины немного расслабилась и позволила Дании отыграть почти половину гандикапа. Но не больше.

"Сине-желтые" остались лидером группы A квалификации к чемпионату мира (4 очка).Следующий матч украинские баскетболисты сыграют против сборной Испании. Поединок намечен на 27 февраля.

ЧМ-2027

квалификация, группа A

Украина – Дания – 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)

