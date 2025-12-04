Лень помог Реалу победить Анадолу Эфес

Центровой Алексей Лень приложился к победе мадридского Реала в Евролиге. "Сливочные" на выезде одолели стамбульский Анадолу Эфес (81:75).

Украинец начал матч на скамейке запасных. Впрочем, игровое время Лень получил позже. На паркете он провел почти 8 минут, за которые успел набрать 4 очка, сделал 1 подбор и оформил 1 перехват.

Основной центровой Реала Вальтер Тавареш сыграл поскромнее. Кабо-вердианец оформил 3 подбора и 1 перехват. Зато на площадке он провел почти 18 минут.

Кстати, баскетбольная сборная Украины пошла вверх в рейтинге ФИБА.

