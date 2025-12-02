Реал сообщил о новой травме своего защитника

Ферлан Менди снова угодил в лазарет мадридского клуба.

Мадридский Реал снова не сможет рассчитывать на защитника Ферлана Менди, который получил травму.

"Сливочные" на своем официальном сайте проинформировали, что 30-летнему французу диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Сколько игроку потребуется времени на восстановление, пока не сообщается.

Напомним, что еще в апреле Менди получил травму бедра, из-за чего был вынужден пропустить полгода.

Защитник вернулся в заявку команды в конце октября, а 26 ноября провел пока единственный матч в этом сезоне, выйдя на поле в поединке Лиги чемпионов с Олимпиакосом (4:3).

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов итальянского гранда.

