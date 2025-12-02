iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал сообщил о новой травме своего защитника

Ферлан Менди снова угодил в лазарет мадридского клуба.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Мадридский Реал снова не сможет рассчитывать на защитника Ферлана Менди, который получил травму.

"Сливочные" на своем официальном сайте проинформировали, что 30-летнему французу диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Читай также: Куртуа установил необычное достижение в Лиге чемпионов

Сколько игроку потребуется времени на восстановление, пока не сообщается.

Напомним, что еще в апреле Менди получил травму бедра, из-за чего был вынужден пропустить полгода.

Защитник вернулся в заявку команды в конце октября, а 26 ноября провел пока единственный матч в этом сезоне, выйдя на поле в поединке Лиги чемпионов с Олимпиакосом (4:3).

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов итальянского гранда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ферлан менди

Статьи по теме

Английский талант из Кристал Пэлас может усилить Реал зимой Английский талант из Кристал Пэлас может усилить Реал зимой
Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала
Стало известно, как сыграли украинцы против Реала Стало известно, как сыграли украинцы против Реала
Жирона с ассистом Цыганкова расписала ничью с Реалом Жирона с ассистом Цыганкова расписала ничью с Реалом

Видео

НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег
НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Манчестер Сити, Барселоны и кубковые встречи
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж
Теннис21:56
Серена Уильямс близка к возвращению на корт
Бокс21:18
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге
НБА20:42
Экс-звезда НБА объявил о завершении карьеры
Украина20:15
УХЛ: Одесчина одолела Крыжинку
Бокс19:58
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
Киберспорт19:55
Passion UA ​​Зинченко пробились в третью стадию "мажора" в Венгрии
Европа19:28
Реал сообщил о новой травме своего защитника
Другие страны19:17
Экс-форвард Ливерпуля спустя полгода разочаровался в Саудовской Аравии
Биатлон18:45
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK