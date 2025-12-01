Английский талант из Кристал Пэлас может усилить Реал зимой

Адам Уортон может перейти в Реал, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Латиго Серрано.

Полузащитник Кристал Пэлас заинтересовал мадридский Реал. Главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо считает игрока главным трансферным приоритетом команды.

В этом сезоне Адам Уортон сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что другой топ-клуб АПЛ намерен приобрести лидера Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!