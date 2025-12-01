iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Английский талант из Кристал Пэлас может усилить Реал зимой

Главный зимний трансфер.
Вчера, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Адам Уортон / Getty Images
Адам Уортон / Getty Images

Адам Уортон может перейти в Реал, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Латиго Серрано.

Полузащитник Кристал Пэлас заинтересовал мадридский Реал. Главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо считает игрока главным трансферным приоритетом команды.

В этом сезоне Адам Уортон сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что другой топ-клуб АПЛ намерен приобрести лидера Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Реал Мадрид Адам Уортон

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала Манчестер Юнайтед готов выложить 100 млн евро за игрока Реала
Стало известно, как сыграли украинцы против Реала Стало известно, как сыграли украинцы против Реала
Жирона с ассистом Цыганкова расписала ничью с Реалом Жирона с ассистом Цыганкова расписала ничью с Реалом
Манчестер Юнайтед нанес Кристал Пэлас первое домашнее поражение в сезоне Манчестер Юнайтед нанес Кристал Пэлас первое домашнее поражение в сезоне

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK