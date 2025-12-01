Манчестер Сити настроен перехватить лидера Борнмута

Нападающий английского Борнмута Антуан Семеньо заинтересовал очередной гранд. Манчестер Сити готов активировать клаусулу воспитанника Бристоль Сити, сообщает The Times.

"Горожане" рассматривают трансфер вингера в зимнее окно. Для покупки Семеньо манкунианцам придется выложить 65 млн фунтов отступных. Конкуренцию Ман Сити составит чемпион Англии – Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Семеньо сыграл 12 поединков в Премьер-лиге, в которых оформил 6 голов и 3 ассиста. Контракт нападающего с "вишнями" рассчитан до лета 2030 года.

Тем временем бирмингемская Астон Вилла положила глаз на второго бомбардира АПЛ.

