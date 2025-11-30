iSport.ua
Астон Вилла готова выложить 50 млн за форварда Брентфорда

Охотится за вторым бомбардиром АПЛ.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Игор Тьяго / Getty Images
Игор Тьяго / Getty Images

Астон Вилла планирует подписать нападающего Брентфорда, сообщает Mirror Football.

Бразильский нападающий "пчёл" Игор Тьяго заинтересовал руководство клуба из Бирмингема. Отмечается, что Астон Вилла готова отдать около 50 миллионов фунтов за игрока.

На текущий момент Тьяго занимает второе место в списке бомбардиров АПЛ: 24-летний футболист забил 11 голов. На первом месте расположился форвард Манчестер Сити - Холланд.

Всего в текущем сезоне Игор Тьяго сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов. Его контракт рассчитан до 2029 года.

Ранее Ньюкасл нацелился на одного из лучших бомбардиров Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Игор Тьяго ФК Брентфорд

