Ньюкасл нацелился на звезду Барселоны

Ньюкасл рассматривает подписание вингера Барселоны Рафиньи, сообщает Transfer News Life.

По имеющейся информации, "сорокам" придётся отдать крупную сумму за бразильского игрока.

Отмечается, что уход 28-летнего вингера из Барселоны вполне возможен, ведь каталонской команде придётся продать одну из своих дорогих игроков, чтобы сбалансировать финансовое состояние клуба. Скорее всего, под продажу попадёт именно Рафинья.

Напомним, что действующий контракт бразильца с каталонцами рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Рафинья отыграл 10 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.

