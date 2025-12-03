Барселона определилась с будущим. Евролига или Лиги Европы НБА

Барселона собирается оставаться в Евролиге. Об этом сообщает BasketNews.

По имеющейся информации, каталонская баскетбольная команда могла присоединиться к проекту Лиги Европы под эгидой НБА, однако выбрала остаться в Евролиге.

Отмечается, что совсем скоро Барселона подпишет десятигодичное соглашение с Евролигой, чтобы продолжить выступления в её рамках.

Добавим, что Лига Европы под эгидой НБА - это проект, в котором планировалось участие 16 команд. Он нужен для интеграции европейских клубов в глобальную баскетбольную структуру.

