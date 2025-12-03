Барселона хочет Альвареса? В Атлетико дали четкий ответ

Накануне в СМИ появилась информация о возможном переходе аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в Барселону.

Спортивный директор мадридского Атлетико Матеу Алемани отреагировал на слухи о возможном переходе игрока для издания Diario SPORT.

"У меня нет никакой информации о том, что он находится в списке трансферных целей Барселоны. Он очень важный игрок для нашей команды, и я знаю, что он доволен своим пребыванием в Мадриде", — сказал Алемани.

В этом сезоне Хулиан Альварес забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах во всех официальных турнирах. Его контракт с мадридской командой действует до конца июня 2030 года.

К слову, Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо.

