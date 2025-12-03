iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона хочет Альвареса? В Атлетико дали четкий ответ

Матеу Алемани об слухах.
Вчера, 17:11       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Накануне в СМИ появилась информация о возможном переходе аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в Барселону.

Спортивный директор мадридского Атлетико Матеу Алемани отреагировал на слухи о возможном переходе игрока для издания Diario SPORT.

"У меня нет никакой информации о том, что он находится в списке трансферных целей Барселоны. Он очень важный игрок для нашей команды, и я знаю, что он доволен своим пребыванием в Мадриде", — сказал Алемани.

В этом сезоне Хулиан Альварес забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 19 матчах во всех официальных турнирах. Его контракт с мадридской командой действует до конца июня 2030 года.

К слову, Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Хулиан Альварес

Статьи по теме

Барселона определилась с будущим. Евролига или Лиги Европы НБА Барселона определилась с будущим. Евролига или Лиги Европы НБА
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге
Барселона дома обыграла Атлетико Барселона дома обыграла Атлетико

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK