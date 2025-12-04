iSport.ua
Месси - о Гвардиоле: Он для меня лучший из всех

Аргентинец многому научился у тренера.
Вчера, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Пеп Гвардиола и Лионель Месси / Getty Images
Пеп Гвардиола и Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси признался, что считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Аргентинец, напомним, играл под руководством Пепа в Барселоне. И как он сам признается, о специалисте у него остались только самые приятные воспоминания.

"Однажды мы с ним пересеклись, но я его не знал, у нас не было никаких отношений, пока он не стал нашим тренером в Барселоне. Пеп уникален. Есть необычайно хорошие тренеры, но у него есть что-то особенное – он для меня лучший из всех".

У него есть что-то общее со Скалони: то, как он видит вещи, готовится к матчам, общается... Для меня он лучший. Нам повезло, что мы все пересеклись в Барселоне – он и все мы. У него были все необходимые элементы, чтобы добиться того, чего он хотел.

Затем он перешел в другой клуб и продолжал побеждать. Дело не только в победах, но и в том, как играют его команды. Он добился этого в Баварии, он добился этого в Сити. Несмотря на то, что он не выиграл Лигу чемпионов с Баварией, он изменил стиль игры в Германии, где привыкли к другому стилю. В Англии он сделал то же самое... Он не только меняет команду, он меняет стиль игры во всей лиге

Ранее также Неймар оформил хет-трик впервые за долгое время.

