iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лапорта оценил возможное возвращение Месси

Функционер не видит перспектив.
Вчера, 00:03       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился своим видением возможного возвращения Лионеля Месси.

По словам функционера, на текущий момент это выглядит невозможным. Потому клуб должен двигаться вперед, а не оглядываться назад.

Возвращение Лео Месси в качестве футболиста – это нереалистично. Сейчас у него есть контракт с Интер Майами.

Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. Это сложно, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед

Ранее также звезда сборной Шотландии отказался от переезда на Ближний Восток.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Месси: Я с нетерпением жду возможности вернуться на Камп Ноу Месси: Я с нетерпением жду возможности вернуться на Камп Ноу
Месси отдал юбилейный ассист, оформив 2+2 в матче плей-офф МЛС Месси отдал юбилейный ассист, оформив 2+2 в матче плей-офф МЛС
Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии
Месси определился относительно участия в ЧМ-2026 Месси определился относительно участия в ЧМ-2026

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK