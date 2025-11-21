Лапорта оценил возможное возвращение Месси

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился своим видением возможного возвращения Лионеля Месси.

По словам функционера, на текущий момент это выглядит невозможным. Потому клуб должен двигаться вперед, а не оглядываться назад.

Возвращение Лео Месси в качестве футболиста – это нереалистично. Сейчас у него есть контракт с Интер Майами. Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. Это сложно, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед

