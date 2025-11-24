iSport.ua
Футбол

Месси совершил 1300 результативных действий за карьеру

Аргентинец отметился сразу четырьмя.
Вчера, 10:54       Автор: Василий Войтюк
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

В четвертьфинальном матче MLS Интер Майами обыграл Цинцинати, а Лео Месси отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, на счету Месси за всю карьеру теперь 1300 результативных действий.

Выступая за Барселону, ПСЖ, Интер Майами и сборную Аргентины Лео забил 896 голов и отдал 404 результативные передачи.

У вечного опонента Месси Криштиану Роналду, который накануне отметился шедевральным голом, на счету 954 голов и 259 результативных передач (вместе 1213 в 1298 матчах).

