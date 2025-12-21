iSport.ua
Ривер Плейт пытался вернуть Месси

Сенсационное возвращение не состоялось.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Ривер Плейт хотел подписать Лионеля Месси.

По данным Fichajes, в то время, когда у аргентинского нападающего заканчивался контракт с Интер Майами, ему планировал предложить соглашение его первый клуб - Ривер Плейт.

Однако 38-летний форвард решил продолжить карьеру в Интер Майами.

К слову, бывший клуб Мессиможет потерять голкипера из-за интереса Астон Виллы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Интер Маями

