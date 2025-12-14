Педри побил рекорд Месси
Матч против памлонской Осасуны в 16-м туре Ла Лиги стал особенным для Педри. Полузащитник провел 150-й поединок в составе испанской Барселоны.
Воспитанник островного Лас-Пальмаса стал самым молодым футболистом в истории Барсы с таким показателем. На этот рубеж Педри вышел в 23 года 18 дней. Хавбек более чем на три месяца опередил предыдущего рекордсмена – Лионеля Месси.
1 - At 23 years and 18 days old, Pedri González will become the youngest player to reach 150 appearances for Barcelona in LaLiga, surpassing the previous record held by Lionel Messi, who played his 150th match against Real Zaragoza in October 2010 (23y, 121d). Icons. pic.twitter.com/GIStkxbhoo— OptaJose (@OptaJose) December 13, 2025
Педри присоединился к Барселоне перед сезоном 2020/21. В рядах каталонцев он дважды стал чемпионом Испании, а также завоевал по два Кубка и Суперкубка Испании. Статистика в нынешнем сезоне – 18 матчей во всех турнирах, 2 гола, 6 ассистов.
К слову, недавно Месси был признан MVP Кубка МЛС.
