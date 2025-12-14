iSport.ua
Педри побил рекорд Месси

Хавбек опередил легенду клуба.
Сегодня, 17:57       Автор: Антон Федорцив
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Матч против памлонской Осасуны в 16-м туре Ла Лиги стал особенным для Педри. Полузащитник провел 150-й поединок в составе испанской Барселоны.

Воспитанник островного Лас-Пальмаса стал самым молодым футболистом в истории Барсы с таким показателем. На этот рубеж Педри вышел в 23 года 18 дней. Хавбек более чем на три месяца опередил предыдущего рекордсмена – Лионеля Месси.

Педри присоединился к Барселоне перед сезоном 2020/21. В рядах каталонцев он дважды стал чемпионом Испании, а также завоевал по два Кубка и Суперкубка Испании. Статистика в нынешнем сезоне – 18 матчей во всех турнирах, 2 гола, 6 ассистов.

К слову, недавно Месси был признан MVP Кубка МЛС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Педри

