Дубль Рафиньи принес Барселоны волевую победу

В субботу, 13 декабря, Барселона принимала дома Осасуну в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Первые двадцать минут прошли под диктовку каталонцев, которые уверенно перекатывали мяч и ждали действий соперника. После этого резкий штурм ворот Осасуны завершился голом Торреса, который арбитр отменил из-за офсайда.

А до конца тайма команды так и не смогли создать больше ничего опасного. Во второй половине каталонцы все так же владели преимуществом, которое не конвертировать в моменты вплоть до 70-й минуты, когда Рафинья открыл счет ударом с линии штрафной.

Воодушвленные хозяева пошли вперед, осадили штрафную соперника и все же забили еще раз - дубль на свой счет записал Рафинья. Эта победа позволила Барселоне оторваться в таблице от Реала.

Барселона - Осасуна 2:0

Голы: Рафинья, 70, 86

