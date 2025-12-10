iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флик объяснил замену Ямала и подвёл итог победе над Айнтрахтом

Четвёртая победа подряд.
Сегодня, 08:23       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Во вторник, 9 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов Барселона — Айнтрахт, который закончился победой каталонской команды.

Ханси Флик высказался относительно игры "сине-гранатовых" против немецкого клуба:

"Очень сложный матч. Соперник оборонялся очень глубоко, но мы контролировали ситуацию и создавали моменты.

Я очень рад тому, как мы отыгрываемся. Это многое говорит о нашем отношении к делу и менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми. Что имеем, то имеем".

Также коуч Барселоны рассказал о недовольстве Ламина Ямаля во время замены:

"Что ж, он немного расстроился. Но у него была жёлтая карточка, а ещё ему нужно было отдохнуть — это причина замены".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик Айнтрах Франкфурт

Статьи по теме

Барселона вырвала победу над Айнтрахтом Барселона вырвала победу над Айнтрахтом
Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..." Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Тренер Комо готов возглавить Барселону Тренер Комо готов возглавить Барселону

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Аталанта переиграла Челси, Атлетико дожал ПСВ, Тоттенхэм разгромил Славию
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:51
Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя"
НБА10:13
Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс
Теннис09:43
Первая ракетка мира Алькарас удостоен премии Стефана Эдберга
Биатлон09:23
Бывшая биатлонистка Супрун прокомментировала подготовку Украины к Олимпиаде
НХЛ09:02
НХЛ: Айлендерс победили Вегас в серии буллитов, Тампа-Бэй разгромила Монреаль
НБА08:36
Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами
Лига Чемпионов08:23
Флик объяснил замену Ямала и подвёл итог победе над Айнтрахтом
Бокс08:00
Уоррен объяснил, почему Усик отказался от боя с Уордли
Европа07:39
Ювентус нацелился сразу на двух футболистов Кальяри
Европа07:12
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK