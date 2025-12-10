Флик объяснил замену Ямала и подвёл итог победе над Айнтрахтом

Во вторник, 9 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов Барселона — Айнтрахт, который закончился победой каталонской команды.

Ханси Флик высказался относительно игры "сине-гранатовых" против немецкого клуба:

"Очень сложный матч. Соперник оборонялся очень глубоко, но мы контролировали ситуацию и создавали моменты.

Я очень рад тому, как мы отыгрываемся. Это многое говорит о нашем отношении к делу и менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми. Что имеем, то имеем".

Также коуч Барселоны рассказал о недовольстве Ламина Ямаля во время замены:

"Что ж, он немного расстроился. Но у него была жёлтая карточка, а ещё ему нужно было отдохнуть — это причина замены".

