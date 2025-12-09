Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины

Барселона продолжает искать форварда для усиления атаки, под прицел каталонской команды попал нападающий Фиорентины.

Как сообщает Transfer News Live, внутри Барселоны считают, что у Мойзе Кина есть всё необходимое, чтобы помочь усилить атаку сине-гранатовых.

Ранее 25-летний игрок не выступал в чемпионате Испании, он успел поиграть за Ювентус и Эвертон.

В этом сезоне Мойзе забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах.

Добавим, чтовингер Барселоны высказался о своём будущем в команде.

