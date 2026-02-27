iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций

Команды узнали оппонентов в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций / Getty Images
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций / Getty Images

В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

В 1/8 финала турнира напрямую вышли восемь лучших команд по итогам общего этапа, среди которых был и Шахтер, занявший шестое место. Еще восемь коллективов присоединилось к ним по результатам стыковых матчей.

Читай также: Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций:

1/8 финала

  • Лех - Шахтер
  • Кристал Пэлас - АЕК Ларнака
  • Самсунспор - Райо Вальекано
  • Сигма - Майнц
  • АЗ - Спарта Прага
  • Фиорентина - Ракув
  • Целе - АЕК Афины
  • Риека - Страсбур

Также по итогам жеребьевки стала известна вся сетка плей-офф еврокубка.

Источник: Getty Images

Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы - 9 и 16 апреля, а полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер жеребьевка фиорентина АЗ Кристал Пэлас Лех Самсунспор

Статьи по теме

Шахтер вырвал победу в матче с Вересом Шахтер вырвал победу в матче с Вересом
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций
Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027 Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Сборные18:25
Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027
Украина17:55
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес
Украина17:35
Шахтер вырвал победу в матче с Вересом
Украина17:08
Сын экс-президента Динамо дебютировал за первую команду киевлян
Украина16:30
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Селезнева
Украина16:15
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Эпицентром в УПЛ
Лига конференций15:55
Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций
Украина15:20
Динамо с дублем Пономаренко и голом Ярмоленко разбило Эпицентр
Лига конференций15:13
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций
Украина15:05
Буллиты и шесть голов: как Армат сыграл против Рух МедиаТим. Реклама 21+
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK