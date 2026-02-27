Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций
В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
В 1/8 финала турнира напрямую вышли восемь лучших команд по итогам общего этапа, среди которых был и Шахтер, занявший шестое место. Еще восемь коллективов присоединилось к ним по результатам стыковых матчей.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций:
1/8 финала
- Лех - Шахтер
- Кристал Пэлас - АЕК Ларнака
- Самсунспор - Райо Вальекано
- Сигма - Майнц
- АЗ - Спарта Прага
- Фиорентина - Ракув
- Целе - АЕК Афины
- Риека - Страсбур
Также по итогам жеребьевки стала известна вся сетка плей-офф еврокубка.
Матчи 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы - 9 и 16 апреля, а полуфиналы - 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.
