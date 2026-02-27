iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Команда Довбика хочет подписать звезду Будё-Глимт

Итальянский клуб интересуется норвежским талантливым вингером.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Энсе Петтера Хёуге / Getty Images
Энсе Петтера Хёуге / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини сообщил итальянской команде, что хочет видеть в составе вингера Буде-Глимта.

Речь идет о норвежце Энсе Петтере Хёуге. Ранее 26-летний игрок выступал в Серии А за Милан, однако не смог заиграть и стать частью "россонери". После ряда трансферов он оказался в норвежском чемпионате.

Как пишет Fichajes, римляне серьезно рассматривают возможность его приобретения, когда откроется летнее трансферное окно.

Отмечается, что команда из города Будё не хочет отпускать своих игроков, хотя понимает, что это будет сложно, и сам Энсе Петтере Хёуге может захотеть покинуть "желто-черных".

К слову, уже состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - узнать, кто с кем сыграет, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы
Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика
Чемпион мира получил предложение с родины Чемпион мира получил предложение с родины
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Украина16:15
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Эпицентром в УПЛ
Лига конференций15:55
Соперники для Шахтера, Кристал Пэлас, Фиорентины: состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций
Украина15:20
Динамо с дублем Пономаренко и голом Ярмоленко разбило Эпицентр
Лига конференций15:13
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций
Украина15:05
Буллиты и шесть голов: как Армат сыграл против Рух МедиаТим. Реклама 21+
Европа14:52
Команда Довбика хочет подписать звезду Будё-Глимт
НХЛ14:22
Капитан Эдмонтона приближается к Гретцки
Лига Европы14:20
Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы
Теннис13:47
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125
Лига Чемпионов13:22
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK