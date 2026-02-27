Команда Довбика хочет подписать звезду Будё-Глимт

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини сообщил итальянской команде, что хочет видеть в составе вингера Буде-Глимта.

Речь идет о норвежце Энсе Петтере Хёуге. Ранее 26-летний игрок выступал в Серии А за Милан, однако не смог заиграть и стать частью "россонери". После ряда трансферов он оказался в норвежском чемпионате.

Как пишет Fichajes, римляне серьезно рассматривают возможность его приобретения, когда откроется летнее трансферное окно.

Отмечается, что команда из города Будё не хочет отпускать своих игроков, хотя понимает, что это будет сложно, и сам Энсе Петтере Хёуге может захотеть покинуть "желто-черных".

К слову, уже состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - узнать, кто с кем сыграет, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!