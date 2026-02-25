Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика

Ливерпуль имеет проблемы с позицией правого защитника из-за постоянных травм Джереми Фримпонга, Конора Брэдли и Джо Гомеса, и поэтому рассматривает покупку игрока на эту позицию, чтобы усилить состав.

Мерсисайдцы рассматривают турецкого игрока Ромы Зеки Челика, чей контракт с римлянами заканчивается летом 2026 года, сообщает TEAMtalk.

Помимо игры на позиции правого защитника, он хорошо справляется и на позиции центрального защитника, чем и заинтересовал "красных".

Ранее сообщалось, что он может перейти в Ювентус, однако его агент опроверг эту информацию, тем самым еще больше заинтересовав Ливерпуль подписать 29-летнего турка как свободного агента летом.

К слову, команда из чемпионата Италии согласовала продление контракта с американским полузащитником.

