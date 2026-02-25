iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика

Нашли усиление на правый фланг обороны.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
Зеки Челик / Getty Images
Зеки Челик / Getty Images

Ливерпуль имеет проблемы с позицией правого защитника из-за постоянных травм Джереми Фримпонга, Конора Брэдли и Джо Гомеса, и поэтому рассматривает покупку игрока на эту позицию, чтобы усилить состав.

Мерсисайдцы рассматривают турецкого игрока Ромы Зеки Челика, чей контракт с римлянами заканчивается летом 2026 года, сообщает TEAMtalk.

Помимо игры на позиции правого защитника, он хорошо справляется и на позиции центрального защитника, чем и заинтересовал "красных".

Ранее сообщалось, что он может перейти в Ювентус, однако его агент опроверг эту информацию, тем самым еще больше заинтересовав Ливерпуль подписать 29-летнего турка как свободного агента летом.

К слову, команда из чемпионата Италии согласовала продление контракта с американским полузащитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Ливерпуль

Статьи по теме

Чемпион мира получил предложение с родины Чемпион мира получил предложение с родины
Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота
Ливерпуль спасся от потери очков против аутсайдера АПЛ Ливерпуль спасся от потери очков против аутсайдера АПЛ
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

НБА13:49
Харден набрал 20+ без единого штрафного
Формула 113:26
В Формуле-1 появится ИИ-арбитр
Европа12:54
Реал Мадрид ищет замену Куртуа
НБА12:26
Кон Книппель побил рекорд новичков франшизы по трёхочковым
Европа11:52
Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика
Теннис11:23
Бывший руководитель Australian Open возглавит USTA
Формула 110:54
Стамбул-парк планирует долгосрочный контракт с Ф-1
Украина10:27
Китаев раскрыл, как искали другой стадион для матча с Оболонью
Лига Чемпионов10:00
Лига чемпионов: превью 1/16 финала — Реал и ПСЖ должны дожать соперников, Ювентус будет спасаться
Бокс09:55
Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK