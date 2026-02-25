iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Стамбул-парк планирует долгосрочный контракт с Ф-1

Хотят закрепиться на годы.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Турции 2021 / Getty Images
Гран-при Турции 2021 / Getty Images

Организаторы Гран-при Турции хотят заключить долгосрочный контракт с Формулой 1.

Как пишет Formula Passion, стороны уже достигли договорённости о том, что Гран-при Турции вернётся в календарь сезона-2027.

Однако организаторы гонки хотят получить контракт на 5 лет с возможностью продления. Как подмечает источник, неизвестно, насколько это реалистично, ведь внутри Ф1 могут предложить формат чередования с другими этапами.

Добавим, что в формате чередования с сезона-2027 будут проходить Гран-при в Спа и Барселоне.

Тем временем инженер Ферстаппена подвёл итоги предсезонных тестов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гран при

Статьи по теме

ФИА вводит изменения в стартовую процедуру ФИА вводит изменения в стартовую процедуру
Норрис - после поула в Лас-Вегасе: "Я постараюсь сделать все" Норрис - после поула в Лас-Вегасе: "Я постараюсь сделать все"
Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики
Пилот Феррари – о Гран-при Сингапура: "Меня радует поведение и чувственность машины на этой трассе" Пилот Феррари – о Гран-при Сингапура: "Меня радует поведение и чувственность машины на этой трассе"

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

НБА13:49
Харден набрал 20+ без единого штрафного
Формула 113:26
В Формуле-1 появится ИИ-арбитр
Европа12:54
Реал Мадрид ищет замену Куртуа
НБА12:26
Кон Книппель побил рекорд новичков франшизы по трёхочковым
Европа11:52
Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика
Теннис11:23
Бывший руководитель Australian Open возглавит USTA
Формула 110:54
Стамбул-парк планирует долгосрочный контракт с Ф-1
Украина10:27
Китаев раскрыл, как искали другой стадион для матча с Оболонью
Лига Чемпионов10:00
Лига чемпионов: превью 1/16 финала — Реал и ПСЖ должны дожать соперников, Ювентус будет спасаться
Бокс09:55
Британский промоутер готовится к суду с Zuffa Boxing
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK