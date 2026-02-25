Стамбул-парк планирует долгосрочный контракт с Ф-1

Организаторы Гран-при Турции хотят заключить долгосрочный контракт с Формулой 1.

Как пишет Formula Passion, стороны уже достигли договорённости о том, что Гран-при Турции вернётся в календарь сезона-2027.

Однако организаторы гонки хотят получить контракт на 5 лет с возможностью продления. Как подмечает источник, неизвестно, насколько это реалистично, ведь внутри Ф1 могут предложить формат чередования с другими этапами.

Добавим, что в формате чередования с сезона-2027 будут проходить Гран-при в Спа и Барселоне.

Тем временем инженер Ферстаппена подвёл итоги предсезонных тестов.

