Игрок Барселоны - об Винисиусе: "Остаётся только молиться"

Педри оценил стремительные рывки бразильца.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Педри и Винисиус / Getty Images
Игроки Барселоны Педри и Ферран Торрес приняли участие в шоу El Hormiguero.

Журналисты спросили у хавбека каталонской команды Педри, с кем он не хотел бы вступать в скоростную дуэль.

Акаунт, посвящённый мадридскому Реалу, Madrid Xtra, приводит слова игрока сборной Испании на этот вопрос.

"С каким игроком я не хотел бы вступать в скоростную дуэль? Почти с любым, я немного медленный. Мбаппе, Винисиус... Да, когда мяч оказывается у Винисиуса Жуниора, остаётся только молиться. Он бегает в три раза быстрее меня", - сказал футболист.

К слову, один из игроков, которых указал Педри в ответ на вопрос, попал в лазарет Реала и может пропустить важные матчи.

