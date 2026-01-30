Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля

Полузащитник Барселоны Педри получил травму 21 января в матче против Славии. Издание Sport предположило, когда стоит ожидать возвращения испанца на поле.

Напомним, что после медицинского обследования стало известно, что у игрока травма подколенного сухожилия правой ноги.

Источник сообщает, что Педри продолжает восстановление от травмы. Поскольку Барселона обеспечила прямую квалификацию в 1/8 финала Лиги чемпионов, хавбек сможет восстанавливаться без лишнего давления.

Также издание отмечает, что 23-летний полузащитник вернется в строй к концу февраля. В целом восстановление проходит по плану, а сам игрок сохраняет позитивный настрой.

