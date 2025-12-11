На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты

iSport.ua
Наш сайт ищет редактора новостной ленты.
Сегодня, 09:20

Условия:

  • работа удаленная;
  • работа 5 дней в неделю, смена 8 часа, график плавающий;
  • зарплата конкурентная в данной профессии.

Требования для кандидатов:

  • грамотность;
  • умение работать в команде;
  • свободное владение украинским языком;
  • умение грамотно и четко излагать свои мысли на украинском языке;
  • готовность к ненормированному рабочему дню;
  • знание нюансов различных видов спорта;
  • способность обучаться и прогрессировать.

Ждем резюме по адресу — jobs.isport@gmail.com


