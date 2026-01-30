iSport.ua
Алькарас - об игре против Зверева: Это был один из самых тяжелых матчей в карьере

Показал характер.
Сегодня, 15:24       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас. / Getty Images
Карлос Алькарас. / Getty Images

В пятницу, 30 января, проходят полуфинальные встречи в рамках Australian Open. Первый  финалист турнира уже определился - им стал Карлос Алькарас.

Испанский теннисист одолел Александера Зверева со счётом 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5, несмотря на то, что с третьего сета спортсмена начали беспокоить судороги.

На пресс-конференции после игры Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал.

Это был один из самых тяжёлых матчей в карьере. Физически мы сегодня загнали друг друга до предела. Мы выжали из себя максимум, и уровень пятого сета был действительно очень высоким. Я очень счастлив, что смог отыграться и выиграть. Очень высоко оцениваю этот матч — это точно одна из лучших моих побед.

Было ли хоть мгновение, когда ты думал сняться с матча?

Нет. Ни секунды. Я очень плохо себя чувствую потом, когда понимаю, что мог сделать больше, потерпеть ещё немного, побороться ещё немного. Когда я был моложе, у меня было много матчей, где я просто переставал бороться. Со временем я повзрослел и понял, насколько это ужасное чувство думать потом: "Я мог ещё немного". Эти мысли просто убивают.

"Поэтому каждая дополнительная секунда борьбы и страданий всегда того стоит. Вот почему я бьюсь до последнего мяча и всегда верю, что могу вернуться в игру в любой ситуации".

