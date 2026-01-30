Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы

Украинец не дотянул до медали.

Чемпионат Европы в норвежском Шушене продолжился спринтом у мужчин.

Украину в гонке представляли шесть представителей и только Денис Насыко сумел войти в ТОП-20, заняв пятое место. Украинец не допустил ни одного промаха и отстал от чемпиона из Франции на 40 секунд.

Артем Тыщенко также без промахов стал 22-м, а остальные украинцы оказались за пределами ТОП-50.

Спринт. Мужчины

Дамьен Леве (0+0, Франция) 25:05,1 Исаак Фрей (0+0, Норвегия) +9,7 Гаэтан Патюрель (0+0, Франция) +13,4

...

5. Денис Насыко (0+0)+40,1

22. Артем Тищенко (0+0) +1:30,4

53. Роман Боровик (0+0) +2:24,5

62. Богдан Цымбал (1+2) +2:45,6

82. Михаил Хмель (3+1) +3:24,6

91. Александр Пономаренко (1+2) +3:41,5

Напомним, что Александра Меркушина выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. 30 января также пройдет женский спринт. Расписание гонок чемпионата Европы доступно на ISPORT.

