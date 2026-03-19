Лион с Яремчуком вылетел из Лиги Европы

Французский клуб почти весь матч провел в меньшинстве.

В четверг, 19 марта, Лион принимал дома Сельту в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Роман Яремчук вышел в стартовом составе.

Уже на 14-й минуте Яремчук сотряс штангу, а еще через пять шансы Лиона на проход дальше резко уменьшились. Мусса Ниакате получил прямую красную карточку за грубый фол.

В меньшинстве Лион был вынужден уйти в оборону, которую испанский клуб время от времени все же вскрывал. Но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Французский клуб держался до 61-й минуте, но с ударом Руеды Грейф не сумел справиться. Спасти матч у Лиона практически не было, так что в конце матча Сельта поставила точку голом Хутглы, выбив клуб Яремчука из Лиги Европы.

Лион - Сельта 0:2

Голы: Руэда, 61, Хутгла, 90+2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!