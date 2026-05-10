В матче против Оклахомы Лейкерс установили два антирекорда

В ночь на 10 мая прошел третий матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором Оклахома в третий раз обыграла Лейкерс, со счетом 131:108.

Теперь калифорнийская команда стала первой в истории НБА, которая вела в счете после перерыва в двух матчах плей-офф подряд, но проиграла оба раза с общим разрывом более 40 очков.

Добавим, что Лейкерс проиграли Тандеру все 7 матчей текущего сезона, включая регулярный чемпионат, со средней разницей в 25,1 очка.

The Lakers are the first team in NBA history to lead at the half in back-to-back playoff games but lose both by a combined 40+ points. — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 10, 2026

Сейчас это худший результат франшизы в противостоянии двух клубов, которые провели между собой как минимум 5 матчей.

