В матче против Оклахомы Лейкерс установили два антирекорда

Калифорнийская команда потерпела худшее противостояние в истории франшизы.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Лейкерс - Оклахома / Getty Images

В ночь на 10 мая прошел третий матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором Оклахома в третий раз обыграла Лейкерс, со счетом 131:108.

Теперь калифорнийская команда стала первой в истории НБА, которая вела в счете после перерыва в двух матчах плей-офф подряд, но проиграла оба раза с общим разрывом более 40 очков.

Добавим, что Лейкерс проиграли Тандеру все 7 матчей текущего сезона, включая регулярный чемпионат, со средней разницей в 25,1 очка.

Сейчас это худший результат франшизы в противостоянии двух клубов, которые провели между собой как минимум 5 матчей.

Ранее Фил  Пресси оценил прогресс Максима Шульги.

