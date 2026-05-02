Баскетбол

Звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой

Ещё не начал контактные тренировки, шансы сыграть в серии минимальны.
Сегодня, 10:53       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Защитник Лейкерс Лука Дончич продолжает восстанавливаться от повреждения мышцы задней поверхности бедра, которое получил 2 апреля.

Как сообщает Larry Brown Sports, словенец находится в процессе медленного, а не быстрого восстановления, и шанс увидеть его на паркете в серии с Оклахомой очень мал.

Также он ещё не приступил к тренировкам в формате один на один и занятиям с полным контактом. Источник добавляет, что сейчас игрок ограничивается некоторыми упражнениями на движение во время командных тренировок.

Напомним, что серия Лейкерс – Оклахома стартует во вторник, 5 мая.

К слову, украинский баскетболист внёс вклад в победу Реал в плей-офф Евролиги.

