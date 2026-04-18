Хорошая новость для Лейкерс. Их ключевой игрок вернётся раньше ожидаемого

Звезда вернётся раньше прогнозов врачей.
Сегодня, 07:32       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Звезда Лейкерс Лука Дончич, у которого повреждена задняя поверхность бедра, может вернуться на площадку раньше, чем прогнозировал медицинский штаб калифорнийской команды.

Ранее главный тренер Лейкерс Джей Джей Редик во время общения с журналистами подтвердил, что Лука Дончич пропустит первый матч серии с Рокетс, однако, по обновленной информации, у словенского защитника есть шанс помочь команде.

Отмечается, что серия стартует 18 апреля в Лос-Анджелесе, однако Дончич избрал более агрессивный подход к лечению, отправившись в Европу, чтобы получить лечение и быстрее восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

Тем самым словенец вернется на паркет раньше Остина Ривза, между тем ожидаемый срок восстановления Ривза 4–6 недель, защитник выбыл 3 апреля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

