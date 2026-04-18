Хорошая новость для Лейкерс. Их ключевой игрок вернётся раньше ожидаемого

Звезда Лейкерс Лука Дончич, у которого повреждена задняя поверхность бедра, может вернуться на площадку раньше, чем прогнозировал медицинский штаб калифорнийской команды.

Ранее главный тренер Лейкерс Джей Джей Редик во время общения с журналистами подтвердил, что Лука Дончич пропустит первый матч серии с Рокетс, однако, по обновленной информации, у словенского защитника есть шанс помочь команде.

Отмечается, что серия стартует 18 апреля в Лос-Анджелесе, однако Дончич избрал более агрессивный подход к лечению, отправившись в Европу, чтобы получить лечение и быстрее восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

@jovanbuha says the Lakers expect Luka Doncic to return before Austin Reaves



"He obviously went to Spain to get treatment. They're hoping that could shave off a few days, or even up to a week... Austin, it was 4-6 weeks."@GeorgesNiang | @MichelleDBeadle | @ChandlerParsons pic.twitter.com/PAU5KjteYf — Run It Back (@RunItBackFDTV) April 17, 2026

Тем самым словенец вернется на паркет раньше Остина Ривза, между тем ожидаемый срок восстановления Ривза 4–6 недель, защитник выбыл 3 апреля.

