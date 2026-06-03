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Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер

Обвинила погоду и крышу в своём вылете.
Вчера, 20:48       Автор: Валентина Чорноштан
Арина Сабаленко / Getty Images
Арина Сабаленко / Getty Images

Арина Сабаленко поделилась эмоциями после сенсационного поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Напомним, что первая ракетка мира проиграла десять геймов подряд после уверенного старта во втором сете.

Ни слов, ни эмоций сейчас. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Надеюсь, через пару дней будет лучше. Во втором сете я не использовала пару классных возможностей, соперница воспользовалась, стала играть намного лучше. Не помню, когда последний раз проигрывала десять геймов подряд. Я просто проваливалась в огромную чёрную дыру и никак не могла вырваться.

Также нейтральная теннисистка отметила сложные погодные условия и раскритиковала решение оставить крышу открытой при сильном ветре, заявив, что это повлияло на качество игры.

Узнать, кто из украинок вышел в полуфинал Ролан Гаррос, вы можете у нас на сайте.

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