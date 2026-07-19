Усик назвал последнего соперника в карьере

Он проведёт прощальный бой в Нью-Йорке против звезды мирового бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, что хочет провести последний поединок в карьере против соперника с громким именем.

Сейчас для меня главное - громкое имя. Возможно, Дэйна Уайт и Его Превосходительство сделают мне предложение. Почему бы и нет? Мой последний танец пройдёт в США, возможно, на стадионе в Нью‑Йорке.

Украинец отметил, что среди возможных соперников рассматриваются Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. По его словам, команда уже работает над организацией боя, который может состояться в конце этого года или в начале следующего.

При этом Усик подчеркнул, что этот поединок действительно станет последним в его профессиональной карьере. "Последний танец — это один последний бой. После него я сниму обувь на ринге, помолюсь и скажу: Спасибо, Боже. Спасибо, люди", — сказал боксёр для FightHype.

Ранее Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы.

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