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Футбол

Сборная Германии достигла окончательной договоренности с Клоппом

В пятницу должна пройти официальная церемония.
Сегодня, 18:11       Автор: Андрей Безуглый
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Немецкий футбольный союз (DFB) достиг договоренностей с Юргеном Клоппом и Ред Булл, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что бывший тренер Ливерпуля считался главным претендентом на пост в сборной Германии.

Теперь это уже практически решено. Клопп уже согласовал контракт до завершения ЧМ-2030.

Также DFB договорился с Ред Булл касательно ухода специалиста с поста руководителя футбольного направления компании.

Ожидается, что Клопп подпишет контракт в пятницу во Франкфурте и сразу же последует официальное объявление.

Ранее также Дидье Дешам прокомментировал окончание работы со сборной Франции.

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