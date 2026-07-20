iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем

Заговорил о паузе.
Сегодня, 09:46       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что уйдёт со своего поста после завершения контракта в декабре.

После поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира‑2026 специалист заявил, что продолжит работу до конца года, а затем обсудит своё будущее с руководством Ассоциации футбола Аргентины.

По словам Скалони, после декабря он, вероятно, покинет национальную команду, поскольку хочет взять паузу и отдохнуть, передаёт Mundo Albiceleste.

Мне очень приятно находиться здесь на этом посту, горжусь этим. До декабря, если президент захочет, я буду здесь, а потом, как я уже сказал, будет сложно, потому что ситуация может измениться, и это справедливо.

К слову, сборная Аргентины стала второй командой в истории с таким антирекордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу лионель скалони

Статьи по теме

Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины
Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ Аргентина установила уникальный рекорд результативности на ЧМ
Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера Британский политик призвал лишить виз аргентинских футболистов АПЛ из-за политического баннера

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
просмотров

Последние новости

Другие11:49
Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше
Формула 111:25
Ферстаппен на Гран-при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум
Лига конференций10:49
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках
Лига конференций10:20
Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций
ЧМ-202609:46
Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем
ЧМ-202609:22
Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
ЧМ-202608:52
Ферран повторил успех Гетце у 2014
ЧМ-202608:27
Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании
ЧМ-202607:55
Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
ЧМ-202607:26
Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку у Месси и Холанда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK