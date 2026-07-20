Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что уйдёт со своего поста после завершения контракта в декабре.

После поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира‑2026 специалист заявил, что продолжит работу до конца года, а затем обсудит своё будущее с руководством Ассоциации футбола Аргентины.

По словам Скалони, после декабря он, вероятно, покинет национальную команду, поскольку хочет взять паузу и отдохнуть, передаёт Mundo Albiceleste.

Мне очень приятно находиться здесь на этом посту, горжусь этим. До декабря, если президент захочет, я буду здесь, а потом, как я уже сказал, будет сложно, потому что ситуация может измениться, и это справедливо.

К слову, сборная Аргентины стала второй командой в истории с таким антирекордом.

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