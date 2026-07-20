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Футбол

ЛНЗ и Полесье узнали возможных соперников в квалификации Лиги конференций

Стало известно, на кого могут выйти украинские клубы в третьем раунде отбора еврокубка.
Сегодня, 17:25       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ и Полесье получили потенциальных соперников / Getty Images
ЛНЗ и Полесье получили потенциальных соперников / Getty Images

В понедельник, 20 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

По итогам церемонии определились потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья, которые начнут свой путь со второго отборочного раунда еврокубка.

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В случае успеха ЛНЗ в противостоянии с бельгийским Гентом следующим соперником черкасской команды станет победитель в паре Гетеборг (Швеция) - Левадия (Эстония).

Если Полесью удастся пройти датский Копенгаген, в третьем раунде отбора житомирский клуб встретится с победителем противостояния Дебрецен (Венгрия) - Пюник (Армения).

Поединки третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 6 и 13 августа.

Свои матчи во втором отборочном раунде ЛНЗ проведет 23 и 30 июля, а Полесье - 23 и 29 июля.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ презентовал форму для еврокубковых матчей.

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