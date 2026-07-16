Полесье презентовало форму на следующий сезон
Элементом новой экипировки стало созвездие волка.
Полесье представило новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Обновленная экипировка от технического партнера клуба компании Nike выполнена в черном цвете, а основным элементом стало созвездие волка.
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"В основе дизайна - идея, что сила клуба рождается из людей, которые его творят. Как отдельные звезды складываются в созвездие, так каждый игрок, тренер, работник клуба, болельщик и партнер является частью единого целого. Каждый имеет свое место, каждый вносит свой вклад, и только вместе они формируют силу ФК Полесья. Главным элементом новой формы стало созвездие волка - символ единства, взаимной поддержки и общей цели. Он напоминает, что большие победы невозможны без каждого, кто является частью команды", - говорится в сообщении на официальном сайте Полесья.
Напомним, ранее Полесье объявило о подписании кабо-вердийского легионера.
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